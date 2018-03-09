هل يكرر نيمار فعلة لويس فيغو في ظل رغبة مدريدية وبسعر خيالي

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن رغبة النادي الملكي ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور في الموسم المقبل.

© REUTERS/ FRANCOIS LENOIR نيمار يفجر مفاجأة من البرازيل ويعلن رغبته في العودة

فبحسب الصحيفة الإسبانية فإن النادي الملكي يرغب في جلب البرازيلي إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي للعب في صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكملت الصحيفة قائلة إن "النادي الملكي يعرف تماما أن عملية الانتقال لن تكون سهلة بالإضافة للمبلغ الذي سيطلبه النادي الفرنسي باريس سان جيرمان للتخلي عن خدمات لاعبه، وهو الذي دفع لأجله 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال لاعب كرة قدم في التاريخ قادما من برشلونة الإسباني، لذلك تعمل إدارة النادي الملكي على تقديم عرض سيصل إلى 400 مليون يورو لجلب البرازيلي".

كما تحدثت الصحيفة عن مفاوضات تجري بين إداريي النادي الملكي و ممثلين عن اللاعب، بالإضافة للحديث عن بنود العقد والمكافآت التي من الممكن أن يحصل عليها بالإضافة للراتب السنوي.

وأضافت الصحيفة أن الخروج المبكر لنادي باريس سان جيرمان من دوري الأبطال يعتبر أحد الأسباب لرغبة اللاعب في الانتقال.