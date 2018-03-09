إسرائيل تنظم ماراثون دوليا في القدس وتمنع آخر فلسطيني

نظمت بلدية القدس التابعة للحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة الماراثون الدولي الثامن الذي يحمل اسم "أورشليم" والتي تعني "القدس" بمشاركة حوال 35 ألف عداء من دول مختلفة في أنحاء العالم.

© AP Photo/ Khalid Mohammed السعودية تستعد لأول ماراثون "نسائي"

القدس- سبوتنيك .وقدم العداؤون الأجانب وعددهم نحو 4 آلاف من72 دولة، حيث جابوا المعالم التاريخية والرئيسية لمدينة القدس، وعلى إثر ذلك قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بإغلاق العديد من الطرق أمام حركة السيارات حتى ساعات الظهر.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي فقد "قدمت الطواقم الطبية الإسعاف لـ71 عداء إثر وعكات صحية ألمت بهم، ونقل 11 منهم إلى المستشفى للمعالجة ووصفت حالتهم بالطفيفة نتيجة للتدافع".

وأضافت أن "هذا الماراثون يصنف كواحد من العشرة الأفضل عالميا"، كما حضر إلى إسرائيل أكثر من 30 محطة إعلامية لتغطية فعاليات السباق".

من جانبها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفـا" إن "الشرطة الإسرائيلية منعت اليوم الجمعة، ماراثونا فلسطينيا مضادا للماراثون الذي نظمته بلدية القدس التابعة للحكومة الإسرائيلية".

وأضافت وكالة أنباء "وفـا" أن "قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات صباح اليوم بالانتشار بمدينة القدس، وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية في شطري المدينة لصالح ماراثون تهويدي تشرف عليه بلدية الاحتلال في القدس بمشاركة متسابقين يهود ومن دول أجنبية".

وقالت إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بعد أن اعتدت عليه وصادرت مركبته وأعلاما فلسطينية وملابس خاصة بالماراثون، والشاب المقدسي فادي المطور".