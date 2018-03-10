زيدان يواصل مديح بنزيمة

واصل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني مديح مواطنه كريم بنزيمة الذي يواجه مشاكل في التهديف الأمر الذي أدى الى تعرض اللاعب لضغوط من جماهير النادي.

© REUTERS/ PAUL HANNA ردة فعل بنزيمة لحظة إستبداله في المباراة ضد فالنسيا (فيديو)

وأشاد المدرب الفرنسي باللاعب كريم بنزيمة في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه مع إيبار في المرحلة 28 من عمر الدوري الإسباني.

وقال زيدان:

أعتقد أن أي مشجع حقيقي لكرة القدم يجب أن يحب بنزيما.

جاءت صريحات زيدان عقب موجة الانتقادات التي طالت اللاعب الفرنسي من جماهير النادي عقب أدائه الذي وصفه الكثيرون بالكارثي.

يذكر أن زيدان فضل بنزيمة على الإسباني موراتا الذي انتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة لعدم تعاقد الملكي مع مهاجم آخر خلال آخر عامين.