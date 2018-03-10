ميسي يرزق بطفله الثالث ويتغيب عن لقاء ملقة

صرح نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في مباراته المقبلة في البطولة المحلية أمام ملقة في وقت لاحق اليوم السبت لأسباب شخصية في حين قالت تقارير إعلامية محلية إن السبب هو ولادة الطفل الثالث لميسي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "في تعديل متأخر على تشكيلة برشلونة انسحب ليونيل ميسي من التشكيلة لأسباب شخصية وحل ييري مينا محله".

عاجل: لیو #میسي یغیب عن مباراة اللیلة لأسباب شخصیة. ییري مینا یحل محله في قائمة الفریق. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) ١٠ مارس، ٢٠١٨

وهذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها ميسي متصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا ضمن تشكيلة البداية في الدوري هذا الموسم بعد أن شارك أساسيا من البداية في 26 من 27 مباراة لفريقه بينما شارك بديلا لأحد

زملائه أمام إسبانيول في الرابع من فبراير/ شباط الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زوجة ميسي أنطونيلا وضعت طفلهما الثالث، الذي أطلق عليه اسم "ثيرو" اليوم السبت بعد أن سبق للزوجين الإعلان في أكتوبر/ تشرين الأول عن انتظارهما هذا الحدث.

Leo Messi será baja por su tercera paternidad ¡Enhorabuena Leo! https://t.co/j8QueeRAga pic.twitter.com/8AKsssgzz8 — MARCA (@marca) ١٠ مارس، ٢٠١٨

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الاسباني برصيد 69 متفوقا نقطة بفارق ثماني نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب الملاحقين.