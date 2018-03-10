بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي (2-1)

حقق مانشستر يونايتد فوزا على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

تقدم الشياطين الحمر عن طريق راشفورد في الدقيقتين 14 و24، وأحرز بايي مدافع يونايتد بالخطأ في مرماه هدفا لليفربول في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة هيمن مانشستر يونايتد على وصافة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق خمس نقاط عن ليفربول الثالث.