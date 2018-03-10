بالفيديو... أهداف مباراة سان جيرمان وميتز في الدوري الفرنسي (5-0)

سحق باريس سان جيرمان ضيفه ميتز بخمسة أهداف دون رد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

سجل خماسية فريق العاصمة ميونير ونكونكو (هدفين) ومبابي وتياجو سيلفا في الدقائق الخامسة و20 و28 و45 و82.

بهذه النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة متصدرا جدول الترتيب، بينما يقبع ميتز في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.