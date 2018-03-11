فيديو... أهداف مباراة أرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي (3-0)

أنهى أرسنال سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز 3-صفر على ضيفه واتفورد اليوم الأحد.

وتقدم المدافع شكودران مصطفي بهدف لأرسنال بعد مرور ثماني دقائق وأضاف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني قبل أن يصنع هدفا لزميله هنريخ مخيتاريان في الشوط الثاني الذي شهد أيضا نجاح الحارس بيتر تشك في إنقاذ ركلة جزاء من تروي ديني.

ورغم الفوز بقي أرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 48 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بعشر نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب آخر مراكز المربع الذهبي، وتجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة وظل في المركز العاشر.

وخسر أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري أمام توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون قبل أن يفوز خارج أرضه 2-صفر على ميلانو في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه أمام واتفورد لأول مرة في 12 مباراة بالدوري.