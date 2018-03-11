بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وأدينيزي في الدوري الإيطالي (2-0)

حقق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه أودينيزي بهدفين دون رد في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

أحرز ثنائية السيدة العجوز الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 20 و49، وأضاع هيجوايين ركلة جزاء في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة واصل يوفنتوس تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 71 نقطة، بينما يقبع أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.