صورة... إردوغان يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، ارتبط توران رسميا بصديقته، بعد علاقة دامت ثلاث سنوات.
ولم يكتفي إردوغان بحضور الحفل فقط، بل كان شاهدا على عقد القران.
وخضع حفل الزفاف لتشديد أمني من الحرس الشخصي للرئيس التركي، كما اقتصر الحضور على أفراد أسرة العروسين.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile kıymetli davetliler ve şahitler huzurunda Milli futbolcumuz Arda Turan ile Aslıhan Doğan çiftinin nikahını kıydık. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah mutlu ve mesut eylesin inşallah. pic.twitter.com/HuuCkHynTm— Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) March 11, 2018
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