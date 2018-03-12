صورة... إردوغان يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile kıymetli davetliler ve şahitler huzurunda Milli futbolcumuz Arda Turan ile Aslıhan Doğan çiftinin nikahını kıydık. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah mutlu ve mesut eylesin inşallah. pic.twitter.com/HuuCkHynTm