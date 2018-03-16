السفير العراقي: روسيا تؤكد دعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

ينتظر العراق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم في كولومبيا.

سبوتنيك. وأكد سفير جمهورية العراق لدى موسكو حيدر العذاري في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إدراج التصويت على رفع الحظر في جدول الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الكولومبية.

وقال العذاري لـ"سبوتنيك": "روسيا دعمت رفع الحظر، ونحن متفائلون بهذه الخطوة التي ستساعد على توسيع العلاقات وتوقيع اتفاقيات جديدة بين موسكو وبغداد".

وعبر السفير العراقي عن أمله باستضافة بلاده لمباراة بين الفريقين الروسي والعراقي.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة، نقل الصورة الحقيقية لما رأته عيناه في الأمسية الكروية البصرية التي جمعت المنتخبين الشقيقين العراقي والسعودي، مبينا أن التفاؤل كان يطغي على حديث الشيخ سلمان في إمكانية انهاء ملف الحظر الظالم على الكرة العراقية منذ عقود".

يذكر أن الفيفا كان قد رفع الحظر جزئيا عن ملاعب كرة القدم العراقية لإجراء المباريات الدولية الودية في أربيل وكربلاء والبصرة منتصف العام الماضي.

وتخضع الملاعب العراقية لحظر يمنعها من استضافة المباريات منذ عام 2003 بسبب الظروف والأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها البلاد.