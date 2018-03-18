رونالدو: لا يمكن مقارنة أي لاعب بي (فيديو)

وأضاف قائد منتخب البرتغال: "عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد بدأت أؤمن بإمكانية تحقيق الحلم، لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل".
وتابع: "لا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصاً آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي".
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه لا يوجد لاعب آخر يمكن مقارنته معه من حيث الموهبة والأخلاق والتفاني في الملعب.
يذكر أن كريستيانو رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بواقع مرة مع مانشستر يونايتد، و4 مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2009.
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