رونالدو: لا يمكن مقارنة أي لاعب بي (فيديو)

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أنه كان يتطلع ليكون أفضل لاعب في العالم منذ صغره.

© REUTERS/ Paul Hanna تألق رونالدو يضيع حلم ريال مدريد

وقال رونالدو، عبر مقطع فيديو لتقديم حذائه الجديد: "في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله، كنت أقول ذلك على سبيل المتعة والمزاح، ولكن بداخلي أشعر بأني لدي القدرات لتحقيق ذلك"، وذلك وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية

وأضاف قائد منتخب البرتغال: "عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد بدأت أؤمن بإمكانية تحقيق الحلم، لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل".

وتابع: "لا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصاً آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي".

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه لا يوجد لاعب آخر يمكن مقارنته معه من حيث الموهبة والأخلاق والتفاني في الملعب.

يذكر أن كريستيانو رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بواقع مرة مع مانشستر يونايتد، و4 مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2009.