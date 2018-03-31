بالفيديو... نجم مسلسل la casa de papel يوجه رسالة لجماهير ناد سعودي

رفعت جماهير اتحاد جدة لافتة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحمل صور المدرب سييرا وبعض لاعبي النادي مستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير "البيت الورقي" دعماً للفريق في مباراة الشباب ضمن ربع نهائي كأس الملك في فبراير/شباط الماضي.

ويبدو أن اللافتة وصلت لنجوم المسلسل الشهير، ليوجه المسلسل المعروف باسم "برلين"، رسالة للجماهير الاتحادية.

وقال برلين: "أنا متفاجئ. كل الحب والتقدير للفريق وجماهيره، أشكركم بشدة".

​وتدور قصة المسلسل حول شخص ذكي للغاية استعان بثمانية مجرمين من أجل الاستيلاء على مصنع الأموال في مدينة مدريد الإسبانية، مستعينين بأقنعة تحمل وجه الرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي.

وذاع صيت المسلسل الإسباني مؤخرا بعد أن قامت "نيتفلكس" بتوفيره للمشاهدين ما نشر المسلسل بشكل واسع في العالم العربي.