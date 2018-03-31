بالفيديو... نجم مسلسل la casa de papel يوجه رسالة لجماهير ناد سعودي

ويبدو أن اللافتة وصلت لنجوم المسلسل الشهير، ليوجه المسلسل المعروف باسم "برلين"، رسالة للجماهير الاتحادية.
وقال برلين: "أنا متفاجئ. كل الحب والتقدير للفريق وجماهيره، أشكركم بشدة".
📢 رسالة من برلين إلى جماهير نادي @ittihad 📢#البروفيسور pic.twitter.com/81H25ZH0EV— Netflix MENA (@NetflixMENA) March 31, 2018
وتدور قصة المسلسل حول شخص ذكي للغاية استعان بثمانية مجرمين من أجل الاستيلاء على مصنع الأموال في مدينة مدريد الإسبانية، مستعينين بأقنعة تحمل وجه الرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي.
وذاع صيت المسلسل الإسباني مؤخرا بعد أن قامت "نيتفلكس" بتوفيره للمشاهدين ما نشر المسلسل بشكل واسع في العالم العربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)