محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بهدفه في ويست بروميتش

أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، هدفا في شباك ويست بروميتش ألبيون خلال منافسات الدوري الإنجليزي، ليحقق به خمسة أرقام قياسية.

© REUTERS / ANDREW BOYERS عقب مناوشات بينهما خلال المباراة... رد فعل استثنائي على "تويتر" بين محمد صلاح وأحمد حجازي

وجاءت الأرقام القياسية على النحو التالي

— بات صلاح ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد عبر تاريخ ليفربول في جميع المسابقات برصيد 41 هدفا، يسبقه روجر هانت (42) وإيان راش (47).

— عادل محمد صلاح رقم لويس سواريز كأفضل هداف مع ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا.

— محمد صلاح أصبح الأكثر تسجيلا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي مكون من 20 فريقا، متساويا مع آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، ويحتاج لهدف وحيد حتى يكتب رقما باسمه هو فقط.

— هز محمد صلاح شباك 16 فريقا من أصل 19 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فشل فقط في إحراز أهداف ضد مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وبرايتون الذي سيواجهه في الجولة المقبلة.

— استمر محمد صلاح في اعتلاء قمة قائمة الحذاء الذهبي بـ62 نقطة من 31 هدفا، بفارق هدفين عن ليونيل ميسي صاحب الـ58 نقطة.