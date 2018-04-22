"ميثاق الشرف" يشعل حرب التصاريح بين رؤساء الأندية السعودية على "تويتر"

أبدى رئيس نادي النصر السعودي بكرة القدم رغبته بالإنسحاب من "ميثاق الشرف" بين الأندية، ليرد عليه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة و صاحب الفكرة بأن من يريد الخروج من الميثاق فهو حر.

صرح تركي آل شيخ في تغريدة له على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بأن من يريد الخروج من هذا الميثاق فهو حر، فقط تم وضعه برغبة من رؤوساء الأندية.

ومن أراد الخروج فهو حر، و الهدف من الميثاق لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولهم لأرقام فلكية، و الحفاظ على إستقرار المنتخب قبل كأس العالم".

ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤوساء الاندية ومن لايرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار…

وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم…



ميثاق الشرف حيوحشنا 😎 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

تصريحات آل الشيخ دفعت عددا من رؤساء الأندية لإطلاق "تغريدات" على "التويتر".

ليرد رئيس نادي الهلال سامي الجابر بتغريدة قال فيها:" ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية..الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران".

ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية

الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان

في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له

باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران 💙 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ليقوم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم بالرد على الجابر بتغريدة قال فيها:"للأخ سامي الجابر: تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه، إلا وسيرتدي شعار العالمي، لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في (المحلي)، ونصيحتي

لك لا تجدد عقدا أقل من خمس سنوات".

للأخ @SamiAlJaber: تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لانريد في المحلي، ونصيحتي لك لاتجدد عقد أقل من خمس سنوات.

— سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ليرد عليه الجبابر قائلا:" " للأخ @SSuwailm أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم".

للأخ @SSuwailm أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم 👍🏼 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

من جهته "غرد" رئيس ​نادي الأهلي، ماجد النفيعي قائلا:"بميثاق الشرف أو بدونه لاعبينا سيبقون في الأهلي ومن نرغب بالتعاقد معه سنأخذه من أي نادي كان..من طق باب الناس طقوا بابه".

بميثاق الشرف أو بدونه لاعبينا سيبقون في الأهلي ومن نرغب بالتعاقد معه سنأخذه من أي نادي كان💚💚



من طق باب الناس طقوا بابه 😉

🎻🎻 — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ويعتبر أحد أهم البنود في "ميثاق الشرف" هو منع الأندية من التفاوض مع لاعبي المنافس، بالإضافة لعدد من البنود التي تم الإتفاق عليها بين رؤوساء الأندية.