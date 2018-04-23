رسميا... محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو+صور)

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأحد.

محمد صلاح وجد منافسة من الخماسي كيفين دي بروين، ديفيد سيلفا وليوري ساني من مانشستر سيتي، دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وحصل محمد صلاح على العدد الأكبر من الأصوات في الاستفتاء الذي يضم أصوات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ليتفوق على منافسيه.

وجاء في المركز الثاني كيفين دي بروين وفي المركز الثالث هاري كين.

اخر 3 جوائز لأفضل لاعب بالبريمرليغ حصدها لاعب مسلم

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2016: رياض محرز

2017: نغولو كانتي

2018: محمد صلاح

.#مستديريات pic.twitter.com/upumPTKBVE — تاريخ المستديرة (@VeteranSoccer) April 22, 2018

وكانت صورة قد انتشرت لمحمد صلاح قبل بداية الحفل وهو يحمل الجائزة، والتي جاءت صحيحة.

وتسلم صلاح الجائزة وإلتقط صورة تذكارية معها قبل الحفل مباشرة، قبل أن تنطلق الفاعليات الغنائية والإعلان الرسمي عن تتويج الفرعون المصري.

من لاعب حالم بكومة معاناة

الى المقاولون العرب

الى بازل بـ ٢مليون يورو

الى #تشلسي بـ ١٦ مليون

الى روما ب ١٥ مليون

الى ليفربول بـ ٤٢ مليون

الى هداف الدوري الانجليزي

الى افضل لاعب في انجلترا..



كل ذلك في ٨ سنوات!

كل ذلك ولم يفقد تقاليده

مبروك يا

الملك المصري مبروك #محمد_صلاح pic.twitter.com/fXFI7t4NAc — حسن الجسمي (@Hassan_Aljassmi) April 22, 2018

ويعد اللاعب المصري هو ثاني العرب والأفارقة تتويجا بالجائزة في تاريخها بعدما سبقه الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي في موسم 2015-2016.

ويتصدر المهاجم المصري لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا.

وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، قال صلاح، إنه يشكر الجميع، إنه شرف كبير له للفوز بالجائزة، خاصة أنها جاءت من زملائه اللاعبين.

لحظة اعلان فوز محمد صلاح بأفضل لاعب في البريميرليغ 😍❤️❤️ pic.twitter.com/8HCrycY9Js — بث مباريات بيرسكوب (@Periscobe_LlVE) April 22, 2018

وأضاف، "منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه في البريمييرليغ كنت أهدف لأن أكون ناجحا، سعيد جدا بهذه الجائزة وسعيد بزملائي اللاعبين وأتمنى مواصلة المشوار الناجح في دوري الأبطال".

وأوضح أنه لم يأخذ الفرصة في تشيلسي، وحصل عليها في ليفربول.

كما تمنى أن كسر الرقم القياسي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في أقل عدد من المباريات، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه يلعب من أجل الفريق، ويعطي تمريرات حاسمة كثيرة، قائلا، "ألعب للفريق ولا ألعب لنفسي، وهنا أشكر زملائي ومدربي، فبدونهم لم أكن لأقف هنا، فهم يمنحوني الفرصة لتسجيل الأهداف".

A special season so far, and it's not over yet! 👊👊



Mo's first 30 @premierleague goals for the Reds…



⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/iQQ7oP5N3j — Liverpool FC (@LFC) April 22, 2018

وعن مواجهة روما في دوري البطال، أشار صلاح إلى أنه متحمس لمواجهة أصدقائه في روما الذين يكن لهم المودة والاحترام.

والنهاية وجه يورغن كلوب مدرب ليفربول رسالة تهنئة متلفزة إلى محمد صلاح، وقال: في عالم كرة القدم الفوز بجائزة فردية أمر رائع لأن هذه اللعبة جماعية، إنني سعيد جدا أن أتيحت لي الفرصة بأن أكون مدربك خلال الموسم الحالي، وإنه لشرف كبير لي وأن فخور بك وأعتقد أن عائلتك فخورة بك أيضا، لقد كان مشوارا رائعا حتى الآن، وكل الأمنيات لك هنا في ليفربول، والآن احضر الجائزة وتعال لأننا سنلعب يوم الثلاثاء (يقصد مواجهة روما في نصف نهائي دوري الأبطال).