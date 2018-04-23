صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يطيح بعظماء "ليفربول"

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأحد.

انتقل صلاح (25 عاما) إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي، مقابل صفقة قيمتها 36.9 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطاني.

وأثار صلاح دهشة مايكل أوين، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، الذي اختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب على قيد الحياة.

وقال أوين لصحيفة ديلي ميل : "ربما، كما قال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الأسبوع الماضي، لا ينبغي لنا أن نكون مندهشين من صعود محمد صلاح وتفوقه".

وأضاف أوين: "بعد كل شيء، كانت انجازاته في روما مثيرة للإعجاب، مع 19 هدفا في الموسم الماضي". وتابع:

لقد بدأ صلاح يجعلني أنا ولاعبي ليفربول الآخرين مثل روبي فاولر وفيرناندو توريس ولويس سواريز نبدو أشخاص عاديين.

وأضاف: "لا أعتقد أن أحداً توقع أنه سيسجل 41 هدفاً حتى الآن للنادي.وقد تأثر أوين، الذي سجل 118 هدفاً في ثماني سنوات من اللعب في ملعب أنفيلد، بهدوء صلاح أمام المرمى.