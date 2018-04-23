صلاح يتربع على عرش إنجلترا ويشعل "التويتر"

بالإضافة للإسبانيين ديفيد سيلفا ودافيد دي خيا.
ليغرد الكثيرون على "تويتر" مهنئين صلاح بهذا اللقب الفردي والنجاح المستمر.
وحقق هاشتاق "الأسطورة_محمد_صلاح" نسبة كبيرة من المتابعة على "تويتر".
#الاسطوره_محمد_صلاح— المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) April 22, 2018
The World King pic.twitter.com/cVy35pkuII
— Diana. (@DianaTarek_) April 22, 2018
— مُحَمَّد خَالِد (@8669Khaled) April 22, 2018
— ➰ (@madgirl8_1) April 22, 2018
— Hidey🌸 (@HideyAli) April 22, 2018
— Hamody Khalefa 🇪🇬 (@HamodyKhalefa) April 22, 2018
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