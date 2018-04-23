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15:54 23 أبريل/ نيسان 2018
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    منتخب الكاميرون

    معترفا بتأخر استعدادات الكاميرون... "الكاف": يمكن تغيير موعد أمم أفريقيا 2019

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    رياضة
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    أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد، أن تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الصيف "ليس ثابتا"، ويمكن تكييفه بالنظر إلى الاعتبارات المناخية.

    منتخب الكاميرون
    © REUTERS /
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    وكان الاتحاد الأفريقي قرر في ندوة، في يوليو/تموز الماضي، تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الصيف بعدما كانت تقام عادة في فصل الشتاء.

    وقال أحمد في حديث لوكالة فرانس برس: "بالنسبة لبعض الدول التي تعاني من مشاكل مناخية، يمكننا أن نكون مرنين"، ملمحا إلى القرار الأخير الذي اتخذ على وجه الخصوص من أجل عدم التأثير على مسيرة اللاعبين المحترفين مع فرقهم الأوروبية.

    وكان تنظيم العرس القاري في الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، يشكل موضع انتقاد من الأندية الأوروبية التي تضطر للاستغناء عن لاعبين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموسم الكروي، أو حتى تدفع لاعبين لرفض المشاركة مع منتخبات بلادهم، مفضلين التركيز على أدائهم مع الأندية.

    واضاف أحمد: "إنه (التنظيم في الصيف) غير ثابت، يمكننا أن نراجع القرار مع الأطراف المعنية، وكيفية التعامل مع كل حالة".

    لقاء منتخب مصر أمام الكونغو
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وخلال الندوة التي أقيمت الصيف الماضي، صادق الاتحاد الأفريقي على رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 16 الى 24.

    وردا على سؤال بخصوص هذا التغيير، أكد أحمد أن "هذا ما يريده الناس". وقال: "لدي مبدأ في الإدارة، إذا ما تم انتخابي فمن أجل الوفاء بتطلعات الأطراف المعنية، سواء الاتحادات أو اللاعبين أو المدربين".

    الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    نتائج قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
    واعتبر أن هذا الإجراء "مبرر ومشروع لأن هناك بعض الدول الصاعدة في كرة القدم التي باتت تهدد المنتخبات الكروية الأفريقية الكبرى".

    ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة لنهائيات كأس أمم افريقيا في الكاميرون عام 2019.

    واعترف أحمد أن هناك تأخيرا في المنشآت التي ستستضيف البطولة.

    وقال: "ننتظر اجتماع اللجنة المنظمة قبل اتخاذ القرار"، في وقت تم فيه مؤخرا إرسال تقرير عن زيارات التفتيش إلى الاتحاد الأفريقي لتقييم الوضع.

    لكن وبحسب أحمد: "لقد قلنا دائما أنه نظرا لاستعداد رئيس الدولة (بول بيا)، سيكون الجميع مجندا من أجل المضي قدما. حتى الآن أنا واثق من ذلك. كيف لا تؤمن برئيس الدولة. عندما تقرر السياسة، كل شيء يلحق بها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفريقيا, أخبار الرياضة, بطولة الأمم الأفريقية, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, الكاميرون
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