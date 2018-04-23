بعد يوم من لقبه التاريخي... مفاجأة "صادمة" تنتظر محمد صلاح

انهالت وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بتقارير المديح والثناء على اللاعب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017/2018.

ولكن لم يمر يوم واحد على التتويج التاريخي ، حتى كشفت صحيفة بريطانية عن أن هناك مفاجأة وتكتيكات "صادمة" تنتظر محمد صلاح الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تصريحات عن مدافع روما الإيطالي، كيفين ستورمان، تصريحات قال فيه إن الذئاب يجهزون "مفاجأة صادمة" لمحمد صلاح.

وقال ستورمان: "نأمل أن يفقد محمد صلاح ثقته المعتادة في نفسه فقط في اللقائين الذي سيلعب معنا فيهم".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، في ملعب الريدز "آنفيلد"، وسيلعبان لقاء العودة يوم 2 مايو/أيار في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وقال ستورمان:

"لدينا تكتيكات خاصة لمواجهة صلاح، فنحن نعرفه جيدا، لكن لن نكشف عن تلك الخطط أبدا".

وتابع:

"نحن الدفاع الإيطالي لدينا أسلوبنا، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا".

وكان صلاح (25 عاما)، قد انتقل من روما إلى ليفربول في مطلع الموسم الجاري، وقدم أداء مبهرا وتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي "البريمرليغ".

© REUTERS / CARL RECINE محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بهدفه في ويست بروميتش

وتحدث ستورمان (28 عاما) عن تألق صلاح بقوله: "لست مندهشا من تألق محمد صلاح، فاعتدنا عليه أنه يسجل الأهداف بمنتهى السهولة، ولكن هذا الموسم ازدادت ثقته بنفسه بصورة كبيرة".

وأردف: "لقد كان كابوسا لخصومنا في روما، وهو الآن كابوسا لخصوم ليفربول في إنجلترا، لكنه لن يكون كابوسنا على الإطلاق".

واختتم:

"كما أنه قدم أداء غير طبيعيا مع منتخب بلاده (مصر)، وبات معشوقا لدى جماهير بلاده، حتى أنه يمكن أن يصبح رئيسا أو أي شيء يرغب به".