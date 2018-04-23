تسجيل
15:54 23 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد صلاح

    بعد يوم من لقبه التاريخي... مفاجأة "صادمة" تنتظر محمد صلاح

    © AP Photo / Barrington Coombs
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 30

    انهالت وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بتقارير المديح والثناء على اللاعب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017/2018.

    محمد صلاح
    © REUTERS /
    رسميا... محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو+صور)
    ولكن لم يمر يوم واحد على التتويج التاريخي، حتى كشفت صحيفة بريطانية عن أن هناك مفاجأة وتكتيكات "صادمة" تنتظر محمد صلاح الفترة المقبلة.

    ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تصريحات عن مدافع روما الإيطالي، كيفين ستورمان، تصريحات قال فيه إن الذئاب يجهزون "مفاجأة صادمة" لمحمد صلاح.

    وقال ستورمان: "نأمل أن يفقد محمد صلاح ثقته المعتادة في نفسه فقط في اللقائين الذي سيلعب معنا فيهم".

    ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، في ملعب الريدز "آنفيلد"، وسيلعبان لقاء العودة يوم 2 مايو/أيار في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

    وقال ستورمان:

    "لدينا تكتيكات خاصة لمواجهة صلاح، فنحن نعرفه جيدا، لكن لن نكشف عن تلك الخطط أبدا".

    وتابع:

    "نحن الدفاع الإيطالي لدينا أسلوبنا، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا".

    وكان صلاح (25 عاما)، قد انتقل من روما إلى ليفربول في مطلع الموسم الجاري، وقدم أداء مبهرا وتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي "البريمرليغ".

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
    محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بهدفه في ويست بروميتش
    وتحدث ستورمان (28 عاما) عن تألق صلاح بقوله: "لست مندهشا من تألق محمد صلاح، فاعتدنا عليه أنه يسجل الأهداف بمنتهى السهولة، ولكن هذا الموسم ازدادت ثقته بنفسه بصورة كبيرة".

    وأردف: "لقد كان كابوسا لخصومنا في روما، وهو الآن كابوسا لخصوم ليفربول في إنجلترا، لكنه لن يكون كابوسنا على الإطلاق".

    واختتم:

    "كما أنه قدم أداء غير طبيعيا مع منتخب بلاده (مصر)، وبات معشوقا لدى جماهير بلاده، حتى أنه يمكن أن يصبح رئيسا أو أي شيء يرغب به".

     

    انظر أيضا:

    أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري
    صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يطيح بعظماء "ليفربول"
    رسميا... محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو+صور)
    أبرزهم محمد صلاح... تعقيب نجوم المنتخب المصري على إصابة النني
    محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بهدفه في ويست بروميتش
    عقب مناوشات بينهما خلال المباراة... رد فعل استثنائي على "تويتر" بين محمد صلاح وأحمد حجازي
    تصريح صادم من مدرب ليفربول عما سيفعله الفريق محمد صلاح
    الكلمات الدلالية:
    الأسطورة محمد صلاح, أفضل أهداف محمد صلاح, أخبار ليفربول, أخبار محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار كرة القدم, أخبار رياضة, أهداف محمد صلاح مع ليفربول, لمسات محمد صلاح مع ليفربول, المهاجم المصري محمد صلاح, تألق محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, دوري أبطال أوروبا, الدوري الإنجليزي, منتخب مصر, ليفربول, روما, محمد صلاح, انجلترا, إيطاليا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض فيكتوريا سيكريت في نيويورك، الولايات المتحدة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
    جيجي حديد... من مختلف زوايا التصوير
    أمريكا لن تساعد سوريا في إعادة عمار البلاد
    الولايات المتحدة لن تساعد سوريا على إعادة إعمار البلاد
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك