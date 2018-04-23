مدافع روما يكشف "طريقة" استثنائية لإيقاف محمد صلاح

أكد البرازيلي برونو بيريز مدافع "روما" الإيطالي، أنهم يعلمون جيدا كيفية إيقاف المصري محمد صلاح نجم "ليفربول" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / CARL RECINE محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بهدفه في ويست بروميتش

وكان كوستاس مانولاس مدافع الذئاب، قد أكد أن "روما" قادر على إيقاف صلاح كما فعلها من قبل أمام ليونيل ميسي وبرشلونة.

ومازح بيريز صلاح قائلا: "مانولاس يتحدث معه عادة، وحذرناه من محاولة القيام بشيء أمامنا وإلا فسوف يتعرض للضرب، مانولاس لم يتحدث معه منذ فترة، لذا لن يشعر بالسوء إذا قام بركله، ثم يصبحوا أصدقاء مجددا".

وأضاف بيريز "نحن نعرف ما يقدمه صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي، هو قادر على صنع الاختلاف ولكن روما يستحق التواجد في نصف النهائي".

وكان روما قد فجر مفاجأة وأطاح ببرشلونة في ربع النهائي رغم خسارته ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 4-1، قبل أن ينتفض بثلاثية نظيفة في الإياب ويعبر إلى نصف النهائي.