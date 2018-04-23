مدافع روما يكشف "طريقة" استثنائية لإيقاف محمد صلاح

ومازح بيريز صلاح قائلا: "مانولاس يتحدث معه عادة، وحذرناه من محاولة القيام بشيء أمامنا وإلا فسوف يتعرض للضرب، مانولاس لم يتحدث معه منذ فترة، لذا لن يشعر بالسوء إذا قام بركله، ثم يصبحوا أصدقاء مجددا".
وأضاف بيريز "نحن نعرف ما يقدمه صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي، هو قادر على صنع الاختلاف ولكن روما يستحق التواجد في نصف النهائي".
وكان روما قد فجر مفاجأة وأطاح ببرشلونة في ربع النهائي رغم خسارته ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 4-1، قبل أن ينتفض بثلاثية نظيفة في الإياب ويعبر إلى نصف النهائي.
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