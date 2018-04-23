قائد "ليفربول" يفجر مفاجأة بشأن فوز محمد صلاح بلقب الأفضل

كشف جواردن هيندرسون قائد "ليفربول" عن منح صوته في سباق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لكيفن دي بروين نجم "مانشستر سيتي".

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وحصل صلاح على الجائزة، متفوقا على كيفن دي بروين نجم "مانشستر سيتي" بطل الدوري، وهاري كين هداف "توتنام هوتسبرز".

وقال هندرسون في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "منحت صوتي لدي بروين، لأنني لا أستطيع التصويت لصلاح. كنت سعيدا بفوز صلاح، وهو يستحق الجائزة لأنه كان رائعا هذا الموسم".

وأضاف "أرقامه تتحدث عنه، وكذلك الأداء الذي يقدمه".

وأحرز محمد صلاح 41 هدفا وصنع 13 في أول مواسمه مع "ليفربول" خلال 46 مباراة.