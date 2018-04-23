مدرب روما: هكذا سنتعامل مع محمد صلاح

أكد دي فرانشيسكو مدرب روما، أن فريقه لن يدافع أمام ليفربول أو يركز بشكل مبالغ فيه على محمد صلاح عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء على ملعب آنفيلد.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه يدرك جيدا قدرة الفريق الإنجليزي على تحطيم دفاعات المنافسين بفضل هجومه الثلاثي القوي لكنه يريد من لاعبيه تضييق المساحات أمام هجوم ليفربول والحفاظ على تماسك وترابط الخطوط.

© REUTERS / ANDREW YATES مدافع روما يكشف "طريقة" استثنائية لإيقاف محمد صلاح

وقال دي فرانشيسكو الذي يخوض أول مواسمه مع روما : "لن ندافع. يجب أن يقدم المنافس أداء جيدا حتى يعيدنا للدفاع. الشيء الحاسم بالنسبة لنا أن نحتفظ بالتماسك والترابط".

وسيحظى صلاح مهاجم ليفربول بالكثير من الاهتمام خلال المباراة بعد انتقاله من روما الموسم الماضي إلى الفريق الإنجليزي، لكن دي فرانشيسكو قال إنه سيكون من الخطأ تركيز اهتمام فريقه بشكل مبالغ فيه على الدولي المصري.

وأشار في إشارة إلى روبرتو فيرمينو وساديو ماني "لا يمكننا التركيز على لاعب واحد. ليفربول ليس فقط صلاح. الثلاثي الهجومي رائع حقا سويا وهذا ليس أمرا هينا. لذلك لا يمكن أن نستعد للمباراة بالتركيز على لاعب واحد. عندما تعد لمباراة بالطبع يجب أن تأخذ في الحسبان مجموعة اللاعبين المميزين لكن ليس لاعبا واحدا فقط".

ويعتقد دي فرانشيسكو أن فريقه قادر على مواجهة الأجواء الحماسية لملعب آنفيلد، عن طريق التعامل بشكل سليم ذهنيا من لاعبيه الذين أطاحوا ببرشلونة المتوج باللقب خمس مرات في الجولة الأخيرة.

وأتم "آنفيلد ملعب رائع. لم نعتد في إيطاليا على أن تكون الجماهير خلفنا وقريبة بهذه الطريقة. ليفربول سيحظى بمساندة جماهيرية لكن في مباراة العودة ستؤازرنا جماهيرنا أيضا. نحتاج الى اللعب بشكل جماعي أكثر من أي وقت مضى. ليفربول مختلف عن برشلونة في السرعة ونحتاج إلى الأداء بشكل جيد للفوز والتعامل بشكل سليم ذهنيا مع المباراة. يجب استغلال نقاط الضعف في المنافس بأقصى درجة".