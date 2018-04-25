شاهد ماذا يفعل السعوديون من أجل الانضمام لمصارعة المحترفين "WWE"

بدأت شركة المصارعة الترفيهية العالمية "WWE"، في إجراء اختبارات تقييمية، لـ 20 رياضيا سعوديا، من أجل اختيار واحدا منهم، ليكون أول مصارع من المملكة ينضم إلى شركة المصارعة الحرة الأمريكية الأشهر.

وشاركت حسابات "WWE" الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حديث لهذه الاختبارات التقييمية، تحت اسم "السعوديون يتحملون التعب في تجارب أداء تاريخية في WWE"، والذي ينظمه فريق تطوير المهارات في الشركة، بقيادة نجم المصارعة والمدير التنفيذي في الشركة، تريبل إتش.

وتستمر اختبارات "WWE" التقييمية للسعوديين لمدة 4 أيام، ابتداءا من 21 نيسان/أبريل الجاري.

وتأتي الاختبارات التقييمية، قبل أيام من انطلاق "أعظم رويال رامبل" في الشرق الأوسط، في يوم الجمعة 27 أبريل، بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة، من داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووفقا لبيان وصلت " سبوتنيك " نسخة منه، ستعرض الحدث القناتين MBC Action و KSA Sports 1 بالإضافة الى بث عن طريق الإنترنت عبر Dawri Plus.

وسيشهد العرض عدد من النزالات المثيرة والتي على رأسها نزال 50 رجل رويال رامبل، ونزال بين جون سينا ضد تريبل إتش، ونزال تابوت بين أندرتيكر ضد روسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي يجمع بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال على لقب WWE بين أي جاي ستايلز ضد شنسكي ناكامورا.

كما سيقام نزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيث رولينز وذا ميز وساموا جو وفين بالور، ونزال على بطولة سماكداون للزوجي بين فريق ذا بلودجين برازورز ضد ذا أوسوس، ونزال على لقب راو الزوجي بين شيموس وسيزارو ضد براي وايت ومات هاردي، ونزال على لقب الولايات المتحدة بين جيف هاردي وجندر مهال بالإضافة الى نزال على لقب الوزن المتوسط.