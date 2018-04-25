بي بي سي: رئيس الفيفا حاول منع المغرب من استضافة مونديال 2026

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ادعاء بأنه سعى للتدخل في تحديد الدولة التي ستستضيف كأس العالم عام 2026.

© AFP 2018 / FADEL SENNA سفارة المغرب في القاهرة تكشف نقاط قوة الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026

وعلمت " بى بي سي " أن إنفانتينو حاول منع اسم المغرب من الظهور على أوراق الاقتراع لأنه يفضل عرضا مشتركا لأمريكا وكندا والمكسيك.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم "الفيفا" إن اللجنة التي نظرت في عروض استضافة البطولة استرشدت بمعايير واضحة وموضوعية وإن إنفانتينو لم يشارك في العملية ولن يشارك مستقبلا في أي تصويت مشابه.

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بملف ترشيح لاستضافة البطولة التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، وسيكون في مواجهة ملف ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ترشيحه، يعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء ثلاثة أخرى حديثة.

أما الملف الثلاثي الأمريكي الكندي المكسيكي، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج، "مبنية وعملية".

وستقوم لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء، بالتوجه إلى الدول المرشحة وتنقيط الملفين، مع إمكانية استبعاد "تلقائيا" أي ملف يعتبر غير كاف، قبل عملية اختيار البلد المضيف المقرر أن تجري في 13 حزيران/ يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.