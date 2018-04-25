لأول مرة في تاريخه... اتحاد مصارعة المحترفين يتخذ قرارا استثنائيا بسبب السعودية

اتخذ الاتحاد الدولي لمصارعة المحترفين "WWE"، قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، بإقامة عروض بدون مشاركة بطلات المصارعة النسائية.

أكد المصارع تريبل إتش المدير التنفيذي للاتحاد، أن القرار يأتي احتراما للتقاليد والأعراف الدينية في السعودية، وفقا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت".

وقال تريبل إتش: "أتفهم استنكار الجماهير لذلك، ولكن كل ثقافة مختلفة عن الأخرى، وكونك لا تتفق مع جانب معين من ثقافة ما، فهذا لا يعني أنها ليست ثقافة سليمة".

Athletes were forced to push their bodies past the absolute limit in the first-ever @WWE tryouts in the Kingdom of Saudi Arabia! #KSATryouts #WWEGRR pic.twitter.com/uTVheyMmrF — WWE (@WWE) April 24, 2018

وأضاف "لا يمكنك أن تملي على بلد أو دين كيفية التعامل مع الأشياء، ولكن WWE مع ذلك في المقدمة فيما يتعلق بتطور المرأة في العالم".

وتم السماح للرجال والعائلات بحضور العرض، ويجوز للنساء الدخول فقط إذا كن بصحبة رجل من عائلتها.

يذكر أن عرض "رويال رامبل"، الذي يعد أكبر فعالية من نوعها في تاريخ مؤسسة المصارعة العالمية، سينعقد في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.