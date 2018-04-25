الكشف عن اللاعب الأسطوري الذي يلعب دور "المستشار الأكبر" لمحمد صلاح

ووفقا لما نشرته الصحيفة "يطلق المصريون على أبو تريكة لقب زيدان مصر والرجل الذي أتى في وقت خاطيء. أبو تريكة دائما ما ينصح صلاح في كل ما يتعلق بكرة القدم، هو بمثابة أبيه الروحي والمستشار الأكبر له في لحظاته الصعبة. صلاح والكثير من اللاعبين المصريين يحصلون على النصيحة من أبو تريكة في كل ما يتعلق بكرة القدم".
وقاد محمد صلاح فريقه للفوز على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، كما أحرز 43 هدفا هذا الموسم في جميع البطولات، من ضمنها 31 في الدوري يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.
يذكر أن صاحب الـ25 عاما حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا منذ أيام، بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه.
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