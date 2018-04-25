الكشف عن اللاعب الأسطوري الذي يلعب دور "المستشار الأكبر" لمحمد صلاح

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرا عن دور أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية ونجم "الأهلي" ومنتخب مصر، في النجاحات التي يحققها محمد صلاح لاعب "ليفربول" خلال رحلته الاحترافية.

ووفقا لما نشرته الصحيفة "يطلق المصريون على أبو تريكة لقب زيدان مصر والرجل الذي أتى في وقت خاطيء. أبو تريكة دائما ما ينصح صلاح في كل ما يتعلق بكرة القدم، هو بمثابة أبيه الروحي والمستشار الأكبر له في لحظاته الصعبة. صلاح والكثير من اللاعبين المصريين يحصلون على النصيحة من أبو تريكة في كل ما يتعلق بكرة القدم".

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وأضافت الصحيفة " أبو تريكة نال العديد من الجوائز والبطولات، ويعتبر بطلا قوميا حين عاد للعب مرة أخرى بعد التوقف بسبب حادثة استاد بورسعيد. هناك علاقة رائعة تربط صلاح بأبو تريكة، حيث ينظر الأول للأخير على أنه المرجع في كل شيء يخص كرة القدم، كما يعد مستشارا للجيل الجديد الذي أعاد المصريين لكأس العالم".

وقاد محمد صلاح فريقه للفوز على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، كما أحرز 43 هدفا هذا الموسم في جميع البطولات، من ضمنها 31 في الدوري يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا منذ أيام، بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه.