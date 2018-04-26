شيء وحيد ينقص صلاح ليقارن بميسي ورونالدو

يرى روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق، أن هناك شيئا وحيدا ينقص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، حتى يقارن بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال كين في تصريحات إعلامية، إن التتويج بالألقاب هو الشيء الذي سيجعل من الممكن مقارنة صلاح بالثنائي.

© REUTERS / PHIL NOBLE من ليفربول إلى ريال مدريد: محمد صلاح يساوي 278 مليون دولار

وقال كين: "الآن يقارنون صلاح بميسي ورونالدو. أعتقد أن عليه التتويج ببطولة أو اثنتين مع ختام الموسم".

وأضاف كين: "ليفربول لم يتوج بعد. إذا فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل صلاح في النهائي، ستنهال الجوائز عليه وعلى الفريق".

وأتم كين: "عليه أن يقوم بعمل إضافي من وجهة نظري، وهذا يعني التتويج بلقب مع النادي".

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، مقابل 45 مليون يورو، ليتألق النجم المصري.

وأحرز محمد صلاح 43 هدفا مع ليفربول حتى الآن في جميع البطولات، كما توج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي منذ أيام.