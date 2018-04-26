شيء وحيد ينقص صلاح ليقارن بميسي ورونالدو

وقال كين في تصريحات إعلامية، إن التتويج بالألقاب هو الشيء الذي سيجعل من الممكن مقارنة صلاح بالثنائي.
وأضاف كين: "ليفربول لم يتوج بعد. إذا فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل صلاح في النهائي، ستنهال الجوائز عليه وعلى الفريق".
وأتم كين: "عليه أن يقوم بعمل إضافي من وجهة نظري، وهذا يعني التتويج بلقب مع النادي".
وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، مقابل 45 مليون يورو، ليتألق النجم المصري.
وأحرز محمد صلاح 43 هدفا مع ليفربول حتى الآن في جميع البطولات، كما توج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي منذ أيام.
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