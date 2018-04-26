الجيش الإسرائيلي يستعين بمحمد صلاح لتوجيه رسالة إلى "حماس"

أثار أفيخاي أدرعي الجدل مجددا، عقب تغريدته التي كتبها في حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس.

وكتب أدرعي "تحدثنا كثيرا عن الفرعون المصري الكبير محمد صلاح الذي يعتبر قدوة ونموذجا يحتذى به في جميع أنحاء المعمورة للأشخاص كلهم من الصغير إلى الكبير".

وأضاف أدرعي "فماذا بالنسبة إلى المشاغب الحمساوي العنيف المشارك في #مسيرة_الفوضى؟".

تحدثنا كثيرًا عن الفرعون المصري الكبير #محمد_صلاح الذي يعتبر قدوة ونموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء المعمورة للاشخاص كلهم من الصغير الى الكبير. فماذا بالنسبة الى المشاغب الحمساوي العنيف المشارك في #مسيرة_الفوضى؟ pic.twitter.com/3EyFijBmSe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2018

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد وجه دعوة لهداف نادي ليفربول، للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالي (5-2): "أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".