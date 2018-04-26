برشلونة "نادم" على محمد صلاح ويسعى لإصلاح الخطأ

كشفت تقارير إخبارية إسبانية عديدة عن كواليس تعود إلى الصيف الماضي، جعلت فريق برشلونة الإسباني يشعر بالندم بشأن الجناح المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونشر موقع "دياريو غول" الرياضي الإسباني تقريرا أشار فيه إلى أن البارسا رفض الصيف الماضي التعاقد مع صلاح، من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

© REUTERS / PHIL NOBLE من ليفربول إلى ريال مدريد: محمد صلاح يساوي 278 مليون دولار

وأوضحت أن الفريق الكتالوني فضل ضم لاعب بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي بدلا منه.

وكان صلاح قد انتقل الصيف الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، وقدم أداء مذهلا متصدرا لائحة هدافي الدوري الإنجليزي "البريمرليغ" وساهم في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلا 43 هدفا من 47 مباراة شارك فيها طوال الموسم.

ونقل الموقع الإسباني عن مصادر داخل برشلونة أن "إدارة النادي تشعر بالندم على عدم التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، لما يقدمه اللاعب المصري من مستويات رائعة مع ليفربول".

Transfer news & rumours LIVE: Barca eye Salah in Dembele swap deal https://t.co/cucP8JPDXJ pic.twitter.com/tHKgeJ7FHc — The Fastest (@thefastest11) April 21, 2018

وكشف "دياريو غول" عن أن الفريق الكتالوني يفتح حاليا قنوات الاتصال مع اللاعب المصري وفريقه من أجل ضمه الصيف المقبل، خوفا من انتقاله إلى غريمه ريال مدريد.

وأوضحت أن

برشلونة طرح فكرة أن يدخل محمد صلاح ضمن صفقة تبادلية مع عثمان ديمبلي، الذي فشل في تقديم أداء قوي مع الفريق لكثر إصاباته منذ بداية الموسم وفشله في التأقلم مع أجواء الفريق واللاعبين.