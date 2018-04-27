وصول ليفربول إلى نهائي "دوري الأبطال"... يضع محمد صلاح في أزمة

يواجه لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح معضلة دينية في حال وصل الفريق إلى "نهائي دوري الأبطال".

وبحسب صحيفة the sun البريطانية فإن شهر رمضان، الذي يتطلب الصيام خلال ساعات النهار لمدة 30 يوما، سيبدأ في 15 مايو/آيار المقبل، أي قبل 10 أيام من مباراة نهائي الكأس الأغلى في القارة الأوروبية.

كان المفتي المصري، شوقي علام، قد أعطى محمد صلاح وزملائه في الفريق المصري رخصة بتأجيل صيامهم في الأيام التي يفطرونها خلال مباريات كأس العالم.

Mo Salah faces a religious dilemma if Liverpool reach the Champions League final https://t.co/HFfIvAqtQx pic.twitter.com/Qwfhb402XP — Sun Sport (@SunSport) April 26, 2018

لكن صلاح ورفاقه المسلمين في ليفربول، وهما ساديو ماني وإمري تشان، سيواجهون قراراً إم المخاطرة بحالتهم البدنية إذا ما وصلوا إلى المباراة النهائية أو التخلي عن الصوم.

وكشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب في مقابلة مع القناة الرابعة الإخبارية كيف أن صلاح ومين وتشان يمكن أن يحافظوا على عقيدتهم على الرغم من كونهم لاعبي كرة قدم محترفين.

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وقال كلوب:

صلاح مسلم. لذلك فهو يقوم بكل الأشياء التي يقوم بها المسلمون. فقبل المباراة، يقوم بالوضوء وأشياء من هذا القبيل.

يذكر أن صلاح قد اعترف في عام 2014 بأنه وجد تجربة الجمع بين صيام شهر رمضان والقيام بالتدريبات تجربة مرهقة.

وقال صلاح:

كان رمضان صعباً بعض الشيء بالنسبة لي لأنه كان لدينا دورتين تدريبيتين كل يوم، وكان الطقس حاراً جداً وشاركت في جميع المباريات.

وأضاف: "لم أتمكن من شرب الماء حتى الساعة 9:30 مساء، فعندما تتدرب مرتين يوميا، تنخفض مستويات الطاقة، لكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لذلك أنا سعيد جدًا وأشعر أنني بحالة جيدة".