إنييستا يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة الإسباني، رحيله عن قلعة النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

© Sputnik . Alexey Kudenko هاميلتون: أرسين فينغر دعاني للتدرب مع أرسنال

وقال إنييستا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، "لقد اتخذت قرار رحيلي بعد تفكير عميق، بعد 22 سنة، أعتقد أنه حان الوقت، برشلونة هو أفضل فريق في العالم وأرى أن وقتي هنا انتهى وأنه ليس بإمكاني تقديم متطلبات البقاء فيه"، بحسب "أ ف ب".

وأضاف "دائما ما أبحث عن أن أكون ملائما للفريق وأقدم الإضافة، إنه يوم حزين بالنسبة لي، فمن الصعب أن تقول وداعا للفريق الذي ترعرعت فيه، وأريد أن أتجنب أي حالة مزعجة مع الندي لذلك قررت الرحيل".

وتابع "أود أن أشكر النادي وأكاديمية لا ماسيا، لأن كل ما وصلت إليه اليوم كلاعب وكشخص كان بفضلهم، وأيضا أتوجه بالشكر لكل زملائي الذين جعلوني الافضل في كل موسم".

كما وجه إنييستا الشكر لعائلته قائلا "أريد أن أشكر عائلتي وبالخصوص والدي ووالدتي وأختي، قبل 22 سنة جئنا بسيارة معا إلى هنا، والآن أنتم معي في هذه اللحظة، وأيضا أشكر زوجتي".