محمد صلاح أفضل لاعب في "دوري الأبطال"

حاز اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة 27 نيسان/أبريل، على جائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

© REUTERS / ANDREW YATES محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

وأعلن الخبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وترشح صلاح لجائزة لاعب الأسبوع هذا الموسم 5 مرات، فاز في 4 منها.

وكانت المرة الوحيدة التي خسرها النجم الدولي المصري أمام الإيطالي صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي لاعب روما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز نادي ليفربول على روما الإيطالي بنتيجة 5-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحرز فيها صلاح هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 13 هدفا، متخطيا رصيد الجزائري رابح مادجر 12 هدفا.

كما أن صلاح أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وذلك بتسجيله 10 أهداف، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

ويأتي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.