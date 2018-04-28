صور خادشة تجبر هيئة الرياضة السعودية على الاعتذار

اضطرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، إلى تقديم اعتذار رسمي إلى كافة مشاهدي ومتابعي فعاليات عروض مصارعة المحترفين أمس "أعظم رويال رامبل".

ونشرت الهيئة بيانا رسميا أعربت فيه عن اعتذارها على ظهور لقطات نسائية "غير محتشمة" كإعلان قبل إحدى فقرات عروض "WWE".

وقالت الهيئة في بيانها: "نؤكد رفضنا القاطع لتلك الصور، في ظل التزامنا باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع".

وتابعت "حرصت الهيئة على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو لقطات مرتبطة بها، واشترطت على الشركة المنفذة ذلك، بالإضافة إلى رفضها عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صورا أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشددت على ضرورة الالتزام بذلك الأمر".

واختتمت "هذا التزام وستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها المتنوعة".