بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني (2-1)

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه ليغانيس في الجولة 35 من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

تقدم الملكي بهدفي غاريث بيل ومايورال في الدقيقتين الثامنة و45، بينما أحرز براسانكا هدف الضيوف في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد احتلاله للمركز الثالث برصيد 71 نقطة، بينما يقبع ليغانيس في المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.