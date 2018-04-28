محمد صلاح ليس سعيدا... والسبب لعبة فيفا 18 (فيديو)

عبر محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بأسلوب ساخر عن عدم رضاه بمعدل لياقته البدنية في الكارت الخاص به والذي أصدرته لعبة "فيفا 18" فيما يخص "الألتميت تييم".

وكان معدل اللياقة البدنية لصلاح 82 قبل أن يرتفع إلى 84، ما دفع صلاح للتعليق قائلا: "كان المعدل 82، لذا ذهبت إلى الصالة الرياضية لمدة شهر حتى أحصل على درجتين فقط؟! هذا غير ممكن".

ووصلت المعدل الرئيسي لبطاقة محمد صلاح إلى 93، قبل أن تتطور البطاقة عقب فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وتصل إلى 98.

Mohamed Salah moaning about his FIFA rating is so jokes 🤣🤣 pic.twitter.com/cvlcTNwtnN — Anfield Nation (@anfieldnation1) April 27, 2018

وأحرز محمد صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة في جميع المسابقات التي خاضها مع ليفربول في موسمه الأول.

وساهم صلاح في فوز فريقه على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بإحرازه هدفين وصناعته آخرين لتزداد فرص الريدز في الوصول للنهائي.