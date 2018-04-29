محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي... هذه المرة سلبي

ووفقا لما نشره موقع "هو سكورد" للإحصائيات، أهدر محمد صلاح الفرصة رقم 21 له في الموسم الجاري، بعدما أضاع هدفا محققا لصالح ليفربول.
وبات صلاح أكثر اللاعبين إهدارا للفرص، في الدوري الإنجليزي، رغم كونه هداف المسابقة، بـ31 هدفا.
يذكر أن صاحب المركز الثاني هو المهاجم الإسباني ولاعب تشيلسي، ألفارو موراتا، برصيد 17 فرصة ضائعة.
Mohamed Salah: Has now missed 21 clear-cut goalscoring opportunities in the Premier League this season, more than any other player.— WhoScored.com (@WhoScored) April 28, 2018
Imagine how many more goals he could have scored… pic.twitter.com/0tsgC2FVoO
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