محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي... هذه المرة سلبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحقيق الأرقام في الدوري الإنجليزي، ولكن هذه المرة كان رقما سلبيا، عقب تعادل فريقه السلبي أمام ستوك سيتي.

ووفقا لما نشره موقع "هو سكورد" للإحصائيات، أهدر محمد صلاح الفرصة رقم 21 له في الموسم الجاري، بعدما أضاع هدفا محققا لصالح ليفربول.

وبات صلاح أكثر اللاعبين إهدارا للفرص، في الدوري الإنجليزي، رغم كونه هداف المسابقة، بـ31 هدفا.

يذكر أن صاحب المركز الثاني هو المهاجم الإسباني ولاعب تشيلسي، ألفارو موراتا، برصيد 17 فرصة ضائعة.