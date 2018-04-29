محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إنه يعلم أنه يعاني عيبا فيما يتعلق بـ"كرات الرأس".
ومضى جناح الفراعنة "نعمل كفريق واحد، ونتسابق لنحقق المركز الثاني ونتأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، علاوة على تحقيق إنجاز أوروبي بالتأهل إلى النهائي".
وتحدث صلاح عن مشاركته في دوري الأبطال: "الفوز باللقب الأوروبي حلم شخصي عظيم بالنسبة لي، أمر طالما حلمت به، لكن عليك أن تحذر أن ما ترغب به دائما كرجل رياضي، تحتاج لأن تكون في أقصى درجات تركيزك وتبذل أقصى جهد لك لتصل إلى هدفك".
ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
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