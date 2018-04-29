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15:09 29 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد صلاح

    محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه

    © REUTERS / CRAIG BROUGH
    رياضة
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    تحدث جناح ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه.

    وقال صلاح في تصريحات لصحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إنه يعلم أنه يعاني عيبا فيما يتعلق بـ"كرات الرأس".

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وتابع محمد صلاح قائلا "أسعى بكل قوة لتطوير مهارة لعب الكرة بالرأس، رغم أن تلك ليست مهتمي الرئيسية على أرض الملعب، لكن هناك أشياء كثيرة، الأمر لا يتعلق بي بشكل شخصي، ولكن يتعلق بما نحققه معا".

    ومضى جناح الفراعنة "نعمل كفريق واحد، ونتسابق لنحقق المركز الثاني ونتأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، علاوة على تحقيق إنجاز أوروبي بالتأهل إلى النهائي".

    وتحدث صلاح عن مشاركته في دوري الأبطال: "الفوز باللقب الأوروبي حلم شخصي عظيم بالنسبة لي، أمر طالما حلمت به، لكن عليك أن تحذر أن ما ترغب به دائما كرجل رياضي، تحتاج لأن تكون في أقصى درجات تركيزك وتبذل أقصى جهد لك لتصل إلى هدفك".

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
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    واختتم محمد صلاح بقوله "أعتقد أن هذا الموسم كان إيجابيا بصورة كبيرة، لكننا لا زلنا ننتظر أهم لحظاتنا، ولا يزال لدينا الكثير لكي نلعب من أجله".

    ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

     

     

     

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