البريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق أذربيجان لسباقات فورمولا 1

نجح البريطاني لويس هاميلتون، في الفوز بسباق مليء بالحوادث والفوضى وغير متوقع في أذربيجان؛ ليقتنص صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، 29 أبريل/ نيسان، ويمنح مرسيدس فوزه الأول هذا الموسم.

وجاء كيمي رايكونن، سائق فيراري في المركز الثاني أمام المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فورس أنديا، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بهدف الوصول للطاقة القصوى... تعديلات على سباق فورمولا 1 بداية من 2019

لعبت سيارة الأمان الدور الأكبر في السباق، بعد سلسلة من الحوادث والاصطدامات، وانطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري ، الذي كان يتصدر البطولة قبل السباق في باكو وبدا في طريقه لتحقيق الفوز 50 في مسيرته والثالث في أربعة سباقات هذا الموسم، من المقدمة لكنه احتل المركز الرابع في النهاية.

ويملك هاميلتون 70 نقطة متقدما بأربع نقاط عن فيتل.

وخلال السباق اصطدم الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول الفائز في أذربيجان العام الماضي، وفي الصين قبل أسبوعين بمؤخرة سيارة زميله ماكس فرستابن في اللفة 40 لينسحبا من السباق.