محمد صلاح: كنت أتمنى التعامل معي بطريقة أرقى

عبر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول عن انزعاجه من طريقة التعامل التي يلقاها خلال أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب صلاح على تويتر: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا"، مضيفا "كنت أتمنى التعامل يكون بطريقة أرقى من ذلك".

ويمر محمد صلاح بمشكلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم حول استغلال صوره الشخصية في إعلانات تجارية.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا… — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وكان وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، أكد في وقت سابق أن المشكلة في طريقها للحل.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.