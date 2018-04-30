تسجيل
13:20 30 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    محمد صلاح

    صدمة... محمد صلاح قد يغيب عن 3 مباريات

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    نشرت تقارير صحفية بريطانية عديدة نبأ وصفته بـ"الصادم" بشأن جناح ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

    وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إن لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تناقش حاليا شكوى قدمها فريق ستوك سيتي الإنجليزي بشأن محمد صلاح.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CRAIG BROUGH
    محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه
    وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ستوك سيتي يتهم صلاح بأنه ضرب مدافع فريقهم برونو مارتينيز إيندي، من دون كرة، خلال أحد الاحتكاكات في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

    وكان لقاء ليفربول وستوك سيتي انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

    ونشرت "الديلي ميرور" مجموعة من اللقطات، التي تستند إليها ستوك سيتي في شكواها، والتي تظهر احتكاكا على الأرض نشب بين صلاح وبرونو مارتينيز، لكن من غير واضح من الصور إذا ما كان اللاعب المصري قد ضرب مدافع ستوك سيتي بمرفقه أم لا، أو حتى حدث تصادم عفوي بينهما أم لا.

    ومن المتوقع أن تبحث اللجنة تلك الاتهامات، من فريق مكون من 3 حكام سابقين، ليصدروا قرارا نهائيا حول الأمر.

    في حالة إدانة صلاح، قد تصل العقوبة الموقعة عليه إلى إيقاف لثلاث مباريات كاملة، أي أنه سيغيب عن مباراتي ليفربول الأخيرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام تشيلسي يوم 6 مايو/أيار، وأمام برايتون 13 مايو/أيار، بالإضافة إلى أول مباراة لليفربول الموسم المقبل.

    وأوضحت الصحيفة أن حكم اللقاء، أندريه مارينر، لم يدون تلك الواقعة في تقريره للمباراة.

    ليفربول
    © REUTERS / ANDREW BOYERS
    عقب مناوشات بينهما خلال المباراة... رد فعل استثنائي على "تويتر" بين محمد صلاح وأحمد حجازي
    وكان الأسبوع الماضي، قد تجنب المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، عقوبة الطرد، بعدما لم تثبت إدانته في واقعة مماثلة خلال لقاء فريقه مع ليفربول.

    ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن قرارها بشأن صلاح، خلال 24 ساعة تقريبا، ليتم تحديد مصيره من المشاركة في المباريات المتبقية للريدز بالبريمرليغ.

    ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

    ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، ولكن في حالة غيابه عن المباراتين المتبقيتين في الدوري، سيكون أمام مهاجم توتنهام هوتسبر فرصة سانحة لخطف لقب الهداف.

    الكلمات الدلالية:
    الأسطورة محمد صلاح, أفضل أهداف محمد صلاح, أخبار محمد صلاح, أخبار كرة القدم, أخبار رياضة, أهداف محمد صلاح مع ليفربول, لمسات محمد صلاح مع ليفربول, المهاجم المصري محمد صلاح, تألق محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم, ليفربول, هاري كين, أحمد حجازي, محمد صلاح, انجلترا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة جمال ملكة ربيع بيلاروسيا - يانا شادرينا
    بيلاروسيا... "ملكة الربيع - 2018"
    الغرب لا يحتاج حتى شهادات أبطال مسرحية الكيمائي على دوما
    الغرب لا يحتاج حتى لشهادات سكان مدينة دوما
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك