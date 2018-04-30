سباق الحذاء الذهبي يشتعل بين "البرغوث" الأرجنتيني و"الفرعون" المصري

تغلب النادي الكتلوني على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بأربعة أهداف لاثنين، وكانت حصيلة "البرغوث" الأرجنتيني ثلاثة منها.
ليمنح لقب الدوري لناديه برشلونة قبل أربع جولات من نهايته وقبل أن يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد القادم على الكامب نو.
أهداف ميسي الثلاثة وضعته في صدارة ترتيب هدافي أوروبا متقدما على المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي ويقدم مستوى كبير في الدوري الإنجليزي.
حيث أصبح برصيد "البرغوث" 32 هدفا متقدما بفارق هدف واحد عن "الفرعون" المصري، في صراع الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي".
بالإضافة لإمكانية الأرجنتيني من زيادة غلته من الأهداف كونه يتبقى أمامه أربعة مباريات لإنهاء الدوري في حين يتبقى أمام المصري مباراتان فقط، بالإضافة لإمكانية الإيقاف التي من الممكن أن يتعرض لها المصري بعد أن تناقش لجنة العقوبات في الاتحاد الإنجليزي
الشكوى التي تقدم بها نادي ستوك سيتي.
حيث اتهم سيتي بأن صلاح اعتدى على مدافعه برونو مارتينيز إيندي من دون كرة، الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرا وقدنها النادي كدليل، حسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. 🤔 pic.twitter.com/CwXnYaaRpG— Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) ٢٨ أبريل ٢٠١٨
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