سباق الحذاء الذهبي يشتعل بين "البرغوث" الأرجنتيني و"الفرعون" المصري

ساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأهدافه الثلاثة يوم أمس بمنح لقب الدوري الإسباني لناديه برشلونة بعد تغلبه على مضيفة ديبورتيفو لاكورونا في إطار الجولة الـ35 من عمر الدوري الإسباني.

تغلب النادي الكتلوني على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بأربعة أهداف لاثنين، وكانت حصيلة "البرغوث" الأرجنتيني ثلاثة منها.

ليمنح لقب الدوري لناديه برشلونة قبل أربع جولات من نهايته وقبل أن يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد القادم على الكامب نو.

أهداف ميسي الثلاثة وضعته في صدارة ترتيب هدافي أوروبا متقدما على المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي ويقدم مستوى كبير في الدوري الإنجليزي.

© REUTERS / Stringer شاهد... لاعبو برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني داخل غرفة الملابس

حيث أصبح برصيد "البرغوث" 32 هدفا متقدما بفارق هدف واحد عن "الفرعون" المصري، في صراع الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي".

بالإضافة لإمكانية الأرجنتيني من زيادة غلته من الأهداف كونه يتبقى أمامه أربعة مباريات لإنهاء الدوري في حين يتبقى أمام المصري مباراتان فقط، بالإضافة لإمكانية الإيقاف التي من الممكن أن يتعرض لها المصري بعد أن تناقش لجنة العقوبات في الاتحاد الإنجليزي

الشكوى التي تقدم بها نادي ستوك سيتي.

حيث اتهم سيتي بأن صلاح اعتدى على مدافعه برونو مارتينيز إيندي من دون كرة، الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرا وقدنها النادي كدليل، حسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.