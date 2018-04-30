هوندا تمد رد بول بمحركات في الموسم المقبل 2019

أعلنت شركة هوندا اليابانية أنها بدأت محادثات "إيجابية" مع بطل العالم السابق رد بول؛ بشأن إمداد الفريق المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بمحركات في الموسم المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هوندا تمد فريق تورو روسو، المملوك لرد بول، بمحركات هذا العام بعد الفشل خلال شراكة لثلاث سنوات مع مكلارين انتهت في 2017.

© REUTERS / REBECCA COOK هوندا تستدعي 2.1 مليون سيارة عالميا بسبب خطر اشتعال البطاريات

ويعتمد رد بول حاليا على محركات رينو تحت علامة تاج هوير التجارية، لكنه يحتفظ بعلاقة متوترة مع الشركة الفرنسية رغم الفوز بأربعة ألقاب متتالية للسائقين والصانعين بين 2010 و2013.

وصرح ماساهي ياماموتو، مسؤول هوندا لموقع فورمولا 1 على الإنترنت، على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى، قائلا "كان هذا أول اجتماع وناقشنا التفاصيل وما يتوقعه كل طرف من الآخر".

وتابع "كان الاجتماع إيجابيا ونثق في أن الطرفين في حالة رضا وتوجد علاقة جيدة بيننا، وهذه ليست أول مرة نجتمع فيها بشكل رسمي لكنها تشكل نقطة انطلاق لمستقبل محتمل".

وأضاف ياماموتو أن آخر موعد لممولي المحركات من أجل تقديم وثائق للاتحاد الدولي للسيارات بشأن الفرق التي ستزودها سيكون في 15 مايو/ آيار المقبل، وأن المناقشات مستمرة، موضحا "بدأنا التفاوض في هذا الشأن بالفعل والأجواء ودودة بين هوندا ورد بول".

يشار إلى أن رد بول حقق انتصارا هذا الموسم بقيادة دانييل ريتشياردو في الصين، لكن السائق الأسترالي اصطدم بزميله ماكس فرستابن في باكو.