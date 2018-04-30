نبأ سار بخصوص محمد صلاح

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم تعرض نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، لأي عقوبات عقب ما بدر منه تجاه برونو مارتينيز مدافع ستوك سيتي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وظهرت لقطات لمحمد صلاح وهو يضرب المدافع الهولندي بمرفقه في وسط الملعب.

© REUTERS / ARND WIEGMANN محمد صلاح: كنت أتمنى التعامل معي بطريقة أرقى

وأشارت تقارير بأنه في حال قرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة نجم ليفربول ، سيتم إيقاف لمدة ثلاثة مباريات لسوء السلوك.

وبات من المقرر أن يشارك محمد صلاح في آخر مبارتين لفريقه بالدوري الإنجليزي، أمام تشيلسي وبرايتون.

يذكر أن محمد صلاح يتنافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي، ضد الإنجليزي الدولي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبيرز، حيث أحرز صلاح 31 هدفا متقدما بفارق أربعة أهداف عن منافسه.