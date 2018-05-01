بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي الأول الذي سيشارك بعد نحو شهرين في بطولة كأس العالم في روسيا.

وتحت شعار "صقورنا قدها" دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي إلى مونديال روسيا.

✈️| طائرة "الأخضر" ستحلّق لمونديال روسيا تحت شعار #صقورنا_قدها🇸🇦🇸🇦💪🏻 pic.twitter.com/qE4OFoJMxR — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018

ووضع صورة الصقر، الذي يرمز إلى منتخب السعودية، وشعار التوحيد على الطائرة وكُتب: "صقورنا قدها".

وسيصبح المنتخب السعودي أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاحية في كأس العالم، عندما يلاقي منتخب روسيا المضيف يوم 14 يونيو/ حزيران، بموسكو.

📸| الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا. pic.twitter.com/gLT4EGNV44 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بعد أن غاب عن نسختي 2010 و2014، وأوقعته القرعة مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي ضمن المجموعة الأولى.