بالفيديو... أهداف مبارة ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار.

واستفاد الفريق الملكي استفاد من الأخطاء الدفاعية لخصمه بايرن ميونيخ الألماني إضافة لاهداره لفرص التسجيل ليتعادل 2-2 في إياب الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء ويفوز 4-3 بمجموع المباراتين.

ووضع يوشوا كيميش مدافع بايرن فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة لكن كريم بنزيمة تعادل بضربة رأس في الدقيقة 11 قبل أن يتسبب خطأ من سفين أولريتش حارس بايرن في منح بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وسجل جيمس رودريجيز، المعار من ريال مدريد، هدف التعادل المستحق لبايرن في الدقيقة 63 ليفسح المجال لنهاية في غاية الإثارة للمباراة لكن وعلى الرغم من الموجات المتتالية من الضغط الذي مارسه الضيوف على مرمى كيلور نافاس حارس ريال، فان الفريق الاسباني تمسك بتقدمه ليصبح أول فريقه منذ يوفنتوس عام 1998 يبلغ النهائي لثلاث سنوات متتالية.

وسيلتقي ريال مع ليفربول الانجليزي أو روما الايطالي في النهائي الذي سيقام في كييف في 26 مايو ايار الجاري في ظل سعيه لان يصبح أول فريق منذ بايرن 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.