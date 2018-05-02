راموس يظهر موهبته في الغناء رفقة جماهير الملكي بعد تجاوز البافاري (فيديو)

حجز نادي ريال مدريد بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال بعد تخطيه، أمس الأربعاء، نادي بايرن ميونيخ الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE بالفيديو... أهداف مبارة ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبلغ ريال مدريد الإسباني، نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الثالث على التوالي، رغم تعادله، أمس الثلاثاء، مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2-2.

واستفاد ريال مدريد، من فوزه ذهابا، خارج الديار، بنتيجة 2-1، ليقصي بايرن ميونخ، من نصف نهائي البطولة.

ويتعرف النادي الملكي على خصمه في النهائي بعد إنتهاء مباراة ليفربول الإنجليزي و روما الإيطالي المقررة مساء اليوم الأربعاء.

من جهته احتفل الإسباني وقائد الملكي، سيرجيو راموس، بعد انتهاء المباراة مع جماهير النادي، حيث توجه لرابطة المشجعين الموجودة خلف المرمى ليأخذ مكبر الصوت و يبدأ بالغناء.