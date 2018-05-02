راموس يظهر موهبته في الغناء رفقة جماهير الملكي بعد تجاوز البافاري (فيديو)

واستفاد ريال مدريد، من فوزه ذهابا، خارج الديار، بنتيجة 2-1، ليقصي بايرن ميونخ، من نصف نهائي البطولة.
ويتعرف النادي الملكي على خصمه في النهائي بعد إنتهاء مباراة ليفربول الإنجليزي و روما الإيطالي المقررة مساء اليوم الأربعاء.
من جهته احتفل الإسباني وقائد الملكي، سيرجيو راموس، بعد انتهاء المباراة مع جماهير النادي، حيث توجه لرابطة المشجعين الموجودة خلف المرمى ليأخذ مكبر الصوت و يبدأ بالغناء.
🎤 🎶🔊 @SergioRamos— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) ١ مايو ٢٠١٨
Turn up the volume for this video!#APorLa13 | #RMFans pic.twitter.com/CwvAvR88fJ
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