تركي آل شيخ يكشف حقيقة تدخله في إدارة الأهلي المصري

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تفسيرا لتدوينة سابقة له تحدث فيها عن دعمه للنادي الأهلي.

وكتب آل شيخ على حسابه الرسمي على فيسبوك: "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعاً أهلاوياً قبل أن أكون رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

وتابع آل شيخ، الذي يعمل كذلك مستشارا بالديوان الملكي السعودي: "مشاعري ومحبتي تحركني دائما وسريعا نحو النادي الأهلي تأكيدا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية".

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية: "فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويآمل سريعا وضع حلول فقط لا غير فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب".

وتابع: "أخيرا.. أكرر ما كتبت من قبل و أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي الهامة هي عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقي والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".

وتأتي تدوينة آل شيخ بعدما تعرض لهجوم كبير من الجماهير المصرية، واتهامه بالتدخل في إدارة أحد أكبر الأندية المصرية، رغم أن لهذا النادي إدارة منتخبه من الجمعية العمومية للنادي.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك في وقت سابق: "بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر، أعلن عن استعدادي دعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على مستويات عالية وبما يليق بتاريخ القلعة لإعادة الفريق وتهيئته للدوري وبطولة أفريقيا للأندية الموسم القادم ومعسكر خارجي".

وتابع آل الشيخ في بيانه: "أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية، ويسرني أن أكون متواجدا في القاهرة 14 مايو للعرض على المسؤولين مشروع القرن لنادي الأهلي والملعب".

يذكر أن نادي الأسيوطي المصري كان قد مفاجأة بإقصاء الأهلي من ربع نهائي كأس مصر بالفوز بهدف دون رد، وتأهل الأسيوطي لنصف النهائي برفقة الإسماعيلي، وجاء هدف المباراة عن طريق عمر كمال في الدقيقة 64، وهي الهزيمة الثانية للأهلي بعدما وقع بطل الدوري المصري فريسة أمام غريمه التقليدي الزمالك (المصري)، الخميس الماضي، في مبارة مفاجئة هزم فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.