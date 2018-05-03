صلاح أول مصري في نهائي الأبطال وخامس عربي

أصبح اللاعب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خامس لاعبي عربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول لاعب مصري يصل لهذه المباراة.

جاء تأهل صلاح برفقة فريقه ليفربول الذي فاز بمجموع مباراتيه أمام روما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة "7-6".

يذكر بأن الجزائري رابح ماجر أول لاعب عربي يصل إلى نهائي البطولة الأوروبية، كان ذلك عام 1987، وسجل هدفا في النهائي الذي حسمه بورتو البرتغالي أمام بايرن ميونيخ الألماني ونجح في رفع لقب البطولة.

اللاعب العربي الثاني الذي وصل إلى ذلك النهائي، هو المغربي رضوان حجري، وذلك عام 1988، حينما كان يلعب في صفوف بنفيكا البرتغالي، وواجه فريق "بي إس في أيندهوفن" الهولندي في المباراة النهائية، وفاز الأخير بعد ماراثون ضربات الجزاء الترجيحية

بنتيجة 6-5، وسجل حجري ركلة من ركلات فريقه.

© REUTERS / PHIL NOBLE حارس منتخب البرازيل يرشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم

المغربي مهدي بن عطية، وصل إلى النهائي رفقة فريقه يوفنتوس عام 2017، لكنه لم يشارك في المباراة النهائية ضد ريال مدريد، والتي خسرها البيانكونيري برباعية مقابل هدف وحيد.

بينما تستضيف العاصمة الأوكرانية كييف لاعبين عربيين في نهائي النسخة الحالية، هما المغربي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الإسباني، الذي يواجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

لكن صلاح، يعد أول لاعب مصري على الإطلاق يصل إلى تلك المرحلة في دوري أبطال أوروبا على الرغم من عديد المشاركات المصرية في البطولة.

كما تعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها لاعبان عربيان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.