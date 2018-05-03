تعليق "مفاجئ" من محمد صلاح عن مواجهته المرتقبة مع كريستيانو رونالدو

أصدر الجناح المصري، لاعب "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، تعليقا "مفاجئا" عن مواجهته المرتقبة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في العاصمة الأوكرانية كييف، رغم خسارته أمس أمام روما الإيطالي بأربعة أهداف لهدفين، بفضل فوزه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليلتقي مع ريال مدريد الإسباني، الذي تخطى بصعوبة عقبة بايرن ميونيخ الألماني.

© REUTERS / MAX ROSSI بالفيديو... أهداف مباراة روما وليفربول في دوري أبطال أوروبا (4-2)

وقال صلاح عقب المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية : "أعلم أن كل العرب يرغبون في الأفضل بالنسبة لي، وأشعر بالسعادة التي يشعرون بها في كل مرة أفوز فيها".

وتابع "لكن في الوقت الحالي علي أن أفكر فقط في المباراة النهائية، والعودة بالكأس (دوري أبطال أوروبا) إلى آنفليد (ملعب ليفربول)".

ومضى

"وعلي أن أتذكر أيضا أنها ليست مباراة نهائية بيني وبين كريستيانو رونالدو، فهي مباراة جماعية وليست مبارزة فردية".

وأوضح

"أنا ألعب لنادي رائع، ولدينا لاعبون رائعون، وتأهلنا للنهائي بفضل العمل الجماعي الرائع، لا أستطيع أن أفعل كل ذلك بمفردي، فهو عمل جماعي، فعندما تحرز هدفا، هذا لأننا جميعا عملنا بصورة جماعية جيدة مع بعضنا البعض، وعندما نعترف بهذا يعني أننا جميعا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد".

ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، كما أنه سجل حتى الآن 43 هدفا هذا الموسم في مجمل البطولات التي شارك فيها، ما يجعله ليس مجرد منافس لرونالدو في النهائي الأول الذي يخوضه صلاح لدوري أبطال أوروبا، بل أيضا منافس على كسر هيمنة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على "الكرة الذهبية".