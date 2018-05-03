بالفيديو... أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس، بعد فوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي البطولة.

© REUTERS / JON NAZCA بالفيديو... أهداف أتلتيكو مدريد وإشبيلية 5 - 2

أحرز هدف أتلتيكو مدريد والمباراة الوحيد، دييغو كوستا، في الدقيقة (45+2)، بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان أتلتيكو مدريد، قد فرض التعادل 1-1، على آرسنال، ذهابا، في ملعب الإمارات، الخميس الماضي، ليحطم حلم أرسنال، في العبور للمباراة النهائية وإمكانية حصد اللقب، من أجل ضمان المشاركة في دوري الأبطال، الموسم المقبل.